Еміліо Баллак, син екс-зірки Челсі та збірної Німеччини Міхаеля Баллака, передчасно пішов з життя.

18-річний Еміліо Баллак, середній син знаменитого німця, помер внаслідок аварії за участі квадроцикла під час відпочинку в Португалії, повідомляє Daily Mail.

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Інцидент трапився рано вранці 5 серпня. Пожежники намагались врятувати Еміліо поблизу маєтку Віллас-ду-Мар. Деталі аварії наразі не розголошуються.

Зазначимо, що Еміліо був середнім з трьох синів родини Баллаків. Нагадаємо, Міхаель пограв у таких клубах, як Кемніцер, Кайзерслаутерн, Байєр, Баварію та Челсі. Про завершення кар'єри гравця оголосив у 2012 році. Також німець встиг пограти пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком у складі лондонського Челсі з 2006 по 2009 роки.

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