"Дуже хороші, всі добротні команди, рівні, хорошої якості гри і за підбором футболістів. Боснія і Герцеговина, Казахстан, Фінляндія, Франція взагалі топ-збірна – буде непросто.

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Після попередніх 1:7 з французами хлопці задумаються, і будемо виходити з зовсім іншим настроєм. 1:7 – такого вже не буде", – запевнив Бондар у коментарі Футбольному формату.

Додамо, що збірна України розпочне відбір виїздом до Франції (24 березня). У жовтні 2020 року команди проводили спаринг, який завершився найбільшою поразкою в історії "синьо-жовтих" – 1:7.

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