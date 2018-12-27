17-річний хавбек Шахтаря Мудрик: Перехід в Динамо? Не знаю, що буде завтра

Юний талант Шахтаря Михайло Мудрик поділився планами на подальшу кар’єру.

"Піти в оренду заради ігрової практики? Я не будую плани так далеко, завжди хочу ставати краще і мене цікавить тільки те, де я зможу покращувати свої здібності. Я думаю, що завжди краще грати, ніж сидіти.

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Що для мене означає матч Шахтар – Динамо? Дербі, так є, з киянами завжди принципові ігри, але не дивлячись на це спілкуюся з усіма хлопцями. Перехід в Динамо? – Так далеко не планую. Не знаю, що завтра буде, я зараз щасливий в Шахтарі", – цитує Мудрика "Телеграф".

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До слова, 17-річний Мудрик дебютував за основну команду Шахтаря 31 листопада у кубковому матчі проти Олімпіка. Мудрик став першим футболістом, який народився у 21 сторіччі та дебютував за першу команду "гірників".