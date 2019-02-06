16-річний українець Шуранов підпише контракт з Нюрнбергом

Юний форвард Нюрнберга U-17 Ерік Шуранов підпише з німецький клубом перший професіональний контракт.

Як стало відомо Bild, Ерік Шуранов незабаром підпише з Нюрнбергом свій перший професійний контракт.

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Суперталант Ерік Шуранов має найбільші шанси серед гравців молодіжних команд Нюрнберга в наступні кілька років заграти в Бундеслізі, вважає все той же Bild.

У поточному чемпіонаті 16-річний українець зіграв у складі юнацької команди Нюрнберга 13 матчів, в яких забив 12 голів. Зазначимо, що Шуранов заграний за юнацьку збірну України, де відзначився 4-ма голами в 3 матчах за Україну U17 у відборі до чемпіонату Європи.

Раніше тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк повідомив, що у послугах юного футболіста зацікавлена мюнхенська Баварія.

До слова, батько Шуранова теж був футболістом, який виступав за донецький Металург. Ерік народився не в Україні, а в Німеччині, тому що його батьки емігрували до цієї країни 16 років тому.

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