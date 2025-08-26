Переможний м'яч Ліверпуля у грі проти Ньюкасла забив юний Ріо Нгумоха. 16-річний юнак не тільки приніс 3 залікові бали своїй команді цим голом, але й встановив одразу кілька рекордів.

Переможний гол Нгумохи на 90+10-й хвилині у відеоогляді матчу Ньюкасл – Ліверпуль – 2:3

Нгумоха став наймолодшим автором забитого м'яча в історії Ліверпуля (16 років 361 день), побивши рекорд Бена Вудберна, який у 2016 році забив Лідсу у віці 17 років 45 днів. Щоправда, це був матч Кубка Ліги. Що стосується голів Ліверпуля в АПЛ, то тут Ріо перевершив показник Майкла Оуена, який у далекому 1997 році забив у віці 17 років 143 днів.

Серед усіх учасників АПЛ Нгумоха показав четвертий результат в історії: раніше забивали лише Джеймс Вон (16 років 270 днів, Крістал Пелас, 2005), колишній гравець Ліверпуля Джеймс Мілнер (16 років 356 днів, Лідс, 2002) та Вейн Руні (16 років 360 днів, Евертон, 2002).

— Rio Ngumoha, at 16 years and 362 days old, surpasses Michael Owen (17 years and 142 days) and now becomes the YOUNGEST player in LIVERPOOL'S HISTORY to score a Premier League goal.



GEM #NEWLIV pic.twitter.com/C1RM3kIU73 — Olt Sports (@oltsport_) August 25, 2025

Rio Ngumoha becomes the fourth youngest scorer in Premier League history



1️⃣—James Vaughan: 16 years, 270 days

2️⃣—James Milner: 16 years, 356 days

3️⃣—Wayne Rooney: 16 years, 360 days

4️⃣—??? ???????: ?? ?????, ??? ???? pic.twitter.com/0GQqWbkRuy — B/R Football (@brfootball) August 25, 2025

Ліверпуль у більшості вирвав перемогу над Ньюкаслом – вирішальний гол 16-річного, черговий м'яч Екітіке