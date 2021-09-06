Кілька днів тому Німеччина U-21 в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи розтрощила однолітків із Сан-Маріно. Юссуфа Мукоко вперше грав за молодіжну збірну і відзначив цю подію двома забитими м'ячами.

Дубль Гнабрі і гол дебютанта у відеоогляді матчу Німеччина – Вірменія – 6:0

Окрім того, нападник дортмундської Борусії записав своє ім'я у історію, встановивши відразу три рекорди. По-перше, Мукоко – відтепер наймолодший дебютант в історії молодіжної збірної Німеччини. Юссуфа Мукоко з показником у 16 років і 286 днів перевершив досягнення Флоріана Вірца (17 років та 159 днів).

Два інші рекорди стосуються гольових подвигів зіркового юніора. Мукоко став наймолодшим автором забитого м'яча за Німеччину U-21, а також наймолодшим футболістом, який зумів оформити дубль.

Відеоогляд матчу з дублем Мукоко також можна переглянути на YouTube