16-річний голкіпер Ворскли стримано прокоментував свій подвиг – завдяки йому полтавці зіграють у фіналі Кубка України

Голкіпер полтавської Ворскли Павло Ісенко поділився враженнями після матчу 1/2 фіналу Кубка України проти Маріуполя.

Ісенко у звітному матчі дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

Сам Ісенко в коментарі телеканалу Футбол 1 прокоментував свій подвиг доволі скромно: "Ні, не герой, вся команда герої. Був мандраж, але він швидко зник, коли вийшов. Коли почався додатковий час, то був мандраж. Назвали "воротар-хижак"? Так, але ділитися секретами не буду, Але я заманив в першому ударі суперника пробити в інший кут.

Мене хлопці вже підкидали в роздягальні, дуже радий. Будемо тепер готуватися до матчу за Кубок України. Будемо прагнути до перемоги у фіналі. Хочу сказати спасибі всім тренерам, які зі мною працювали".

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками