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ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

16-річний голкіпер Ворскли стримано прокоментував свій подвиг – завдяки йому полтавці зіграють у фіналі Кубка України

24 червня 22:54 - Читать на русском
16-річний голкіпер Ворскли стримано прокоментував свій подвиг – завдяки йому полтавці зіграють у фіналі Кубка України
Павло Ісенко / фото із відкритих джерел

Голкіпер полтавської Ворскли Павло Ісенко поділився враженнями після матчу 1/2 фіналу Кубка України проти Маріуполя.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

Ісенко у звітному матчі дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо.

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Сам Ісенко в коментарі телеканалу Футбол 1 прокоментував свій подвиг доволі скромно: "Ні, не герой, вся команда герої. Був мандраж, але він швидко зник, коли вийшов. Коли почався додатковий час, то був мандраж. Назвали "воротар-хижак"? Так, але ділитися секретами не буду, Але я заманив в першому ударі суперника пробити в інший кут.

Мене хлопці вже підкидали в роздягальні, дуже радий. Будемо тепер готуватися до матчу за Кубок України. Будемо прагнути до перемоги у фіналі. Хочу сказати спасибі всім тренерам, які зі мною працювали".

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Теги
Кубок України Відеоновини Ворскла Ворскла Павло Павло Ісенко Маріуполь - Ворскла
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