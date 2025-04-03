"Відбивні з картоплею, павуки та BMW": хавбек Карпат – про найбільший штраф, головну фобію та нефутбольний талант
Півзахисник львівських Карпат Ян Костенко відповів на запитання анкети.
"Музика: Американські виконавці, зокрема Тревіс Скотт.
Кіно: Інтерстеллар, Форест Гамп, Бійцівський клуб.
Книга: "Sapiens: Людина розумна. Коротка історія людства" (Юваль Ной Харарі).
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Страва: Відбивні з картоплею.
Алкоголь: Не вживаю взагалі.
Авто, на якому їздите зараз: BMW "п’ятірка" 2018 року.
Аксесуар: Годинник.
Найбільший штраф: У футболі не штрафували ніколи. А от за перевищення швидкості якось заплатив 1600 гривень. Більше не порушував.
Найкрасивіше місто або місце, де ви побували: Львів. Дуже фантастичне місце.
Спортсмен: Кріштіану Роналду, Стефен Каррі.
Команда: Голден Стейт Ворріорз.
Ким мріяли стати у дитинстві: Космонавтом.
Фобія: Павуки та змії. Не дуже їх полюбляю, м'яко кажучи.
Нефутбольний талант: Танці. Які саме? Домашні (Сміється).
Ідеал жіночої краси: Немає такого. Кожен красивий по-своєму", – сказав Костенко у коментарі YeSport.
Нагадаємо, Ян – вихованець Ворскли, де й розпочав професіональну кар'єру. Далі була Полтава і перехід в Карпати в липні 2023 року. У поточному сезоні 21-річний хавбек провів за команду Владислава Лупашка 21 матч, в яких забив 1 гол і віддав 3 асисти.
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