"Музика: Американські виконавці, зокрема Тревіс Скотт.

Кіно: Інтерстеллар, Форест Гамп, Бійцівський клуб.

Книга: "Sapiens: Людина розумна. Коротка історія людства" (Юваль Ной Харарі).

Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно

Страва: Відбивні з картоплею.

Алкоголь: Не вживаю взагалі.

Авто, на якому їздите зараз: BMW "п’ятірка" 2018 року.

Аксесуар: Годинник.

Найбільший штраф: У футболі не штрафували ніколи. А от за перевищення швидкості якось заплатив 1600 гривень. Більше не порушував.

Найкрасивіше місто або місце, де ви побували: Львів. Дуже фантастичне місце.

Спортсмен: Кріштіану Роналду, Стефен Каррі.

Команда: Голден Стейт Ворріорз.

Ким мріяли стати у дитинстві: Космонавтом.

Фобія: Павуки та змії. Не дуже їх полюбляю, м'яко кажучи.

Нефутбольний талант: Танці. Які саме? Домашні (Сміється).

Ідеал жіночої краси: Немає такого. Кожен красивий по-своєму", – сказав Костенко у коментарі YeSport.

Нагадаємо, Ян – вихованець Ворскли, де й розпочав професіональну кар'єру. Далі була Полтава і перехід в Карпати в липні 2023 року. У поточному сезоні 21-річний хавбек провів за команду Владислава Лупашка 21 матч, в яких забив 1 гол і віддав 3 асисти.

"Перед Чорноморцем мені наснився сон": з випускного – на матч УПЛ, шукав гол Косовського Баварії, Ракицький і крипта