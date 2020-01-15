15 січня збірна України з кіберфутболу дізнається імена своїх суперників по відбірній групі чемпіонату Європи

15 січня відбудеться процедура жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з кіберфутболу 2020 року.

Уже післязавтра збірна України з кіберфутболу дізнається імена своїх суперників по групі кваліфікаційного раунду еEURO-2020. Процедура жеребкування відбудеться 15 січня в студії ESL у Лестері (початок – о 20.45 за київським часом).

За форматом жеребкування 55 збірних будуть розподілені на п'ять груп по п'ять команд та п'ять груп по шість. Для самої процедури збірні будуть розділені на чотири кошики: A, B, C і D. Команди з кошиків A та C потраплять до груп із шістьма учасниками, відповідно, збірні з кошиків B та D створять групи з п’яти команд.

За рішенням Виконавчого комітету УЄФА до однієї групи не можуть потрапити такі команди: Вірменія та Азербайджан, Боснія і Герцеговина та Косово, Сербія та Косово, Іспанія та Гібралтар, Україна та Росія, Росія та Косово.

Ці країни будуть розподілені (за допомогою стороннього генератора випадкових чисел) по кошиках A, B, C і D таким чином, щоб їх неможливо було віднести до однієї групи. Потім решта команд будуть розміщені (також за допомогою стороннього генератора випадкових чисел) у кошиках A, B, C і D. Склад кошиків буде оприлюднено перед початком жеребкування.

Формат онлайн-кваліфікації на еEURO-2020

Груповий етап 1. Збірні з кожної групи зіграють між собою двічі, "удома" та "на виїзді". Щонайменше два гравці повинні змагатися у кожному матчі. Тобто якщо один гравець грає у "домашньому" матчі, інший гравець цієї національної збірної повинен зіграти матч "на виїзді". Крім того, у випадку, якщо команди складаються з трьох або чотирьох гравців, усі вони мають узяти участь у поєдинках хоча б один раз під час групового етапу.

Груповий етап 2. Переможець кожної групи першого етапу пройде безпосередньо до фіналу еEURO-2020. Команди, що посядуть друге місце в кожній групі, методом жеребкування будуть поділені на дві нові групи по п'ять команд. Там вони знову зіграють між собою "вдома" та "на виїзді". Участь гравців із кожної збірної – така сама, як і на груповому етапі 1. Три кращі команди з кожної групи пройдуть до фіналу еEURO-2020.

За перемогу в кожному матчі команді зараховуються три очки, за нічию – одне, за поразку – нуль. За умови однакової кількості набраних балів критерії додаткових показників дзеркально відображатимуть аналогічні на футбольному Євро-2020.

Нагадаємо, що 30 листопада в Будинку футболу пройшов фінал національного відбору до збірної України з кіберфутболу. За його підсумками було сформовано першу в історії вітчизняну команду з цього виду спорту. До неї ввійшли два основні (Марченко, Литвинов) та два резервні (Андрасюк, Любчак) гравці. Менеджером синьо-жовтих є Костянтин Дем'яненко.