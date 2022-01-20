У першому таймі Палмейрас U-20 повністю переграв Оесте U-20, забивши чотири м'ячі без відповіді. Окремої уваги вартий гол нападника "зелених" Ендріка.

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На 14-й хвилині після серії рикошетів перед воротами Оесте м'яч завис на лінії штрафного майданчика, а 15-річний форвард склався і розкішною бісіклетою не залишив шансів голкіперу суперника.

Поєдинок завершився розгромною звитягою Палмейраса з рахунком 5:2. У півфіналі Юніорського кубка команда Ендріка гратиме зі Сан-Паулу.

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