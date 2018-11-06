toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

14-річний юнак забив гол у чемпіонаті Парагваю

06:30 5 Читать на русском
14-річний юнак забив гол у чемпіонаті Парагваю
14-річний юнак забив гол у чемпіонаті Парагваю

У матчі парагвайського чемпіонату між Серро Портеньйо і Олімпією голом відзначився хлопець 2004 року народження.

Форвард Серро Портеньйо Фернандо Овелар забив гол у матчі проти Олімпії і став наймолодшим гравцем, який відзначився у чемпіонаті Парагваю, повідомляє BBC.

У чемпіонаті Парагваю забили феєричний гол – з двома п'ятками і ударом в дев'ятку

За тиждень до цього 14-річний Овелар став наймолодшим футболістом за всю історію парагвайської першості.

Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує

Теги
Світ Парагвай Парагвай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
40
хв
Атлетіко
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук