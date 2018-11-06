14-річний юнак забив гол у чемпіонаті Парагваю

Іспанія — 5 лист 430
-
Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"
-
Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікендуСвіт — 5 лист 3364
-
Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант ДинамоЗбірна України — 5 лист 7932
-
Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює ПольщуСвіт — 5 лист 4081
-
"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совістьУкраїна — 5 лист 6397
Всі новини