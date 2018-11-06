14-річний юнак забив гол у чемпіонаті Парагваю

У матчі парагвайського чемпіонату між Серро Портеньйо і Олімпією голом відзначився хлопець 2004 року народження.

Форвард Серро Портеньйо Фернандо Овелар забив гол у матчі проти Олімпії і став наймолодшим гравцем, який відзначився у чемпіонаті Парагваю, повідомляє BBC.

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За тиждень до цього 14-річний Овелар став наймолодшим футболістом за всю історію парагвайської першості.

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