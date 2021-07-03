"Мій перший контракт. Щасливий стати гравцем однієї з найкращих футбольних академій Іспанії. Для мене це новий етап, важливий крок до мети та заповітної мрії – тільки вперед", – зазначив Шпіра у своєму Instagram.

Шотландський клуб підписав 19-річного українця

Відзначимо, що раніше 14-річний Марк перебував у академії іспанської Патакони, а до цього займався у дитячій команді Барселони.

До слова, нещодавно ще один юний українець, Максим Кучерявий, підписав контракт із шотландським Сент-Джонстоном.

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