14-річний талант Борусії Д голом встановив неймовірний рекорд Юнацької ліги УЄФА

Нападника Юссуфа Мукоко очікує велике майбутнє.
В Юнацькій лізі УЄФА Борусія Д U-19 на виїзді розгромно поступилась своїм одноліткам з Інтера (1:4).
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Єдиний гол німецької команди поклав до свого доробку форвард Юссуфа Мукоко. Варто відзначити, що юному таланту лише 14 років, і він став наймолодшим автором гола в історії турніру, повідомляє Squawka.
Юний талант перевершив досягнення гравця Ліона Раяна Черкі, який забивав у Юнацькій лізі УЄФА у віці 15 років.
Варто відзначити, що Мукоко феєрить в чемпіонаті Німеччини U-19, у 7-ми матчах він забив 15 голів.
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