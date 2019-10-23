14-річний талант Борусії Д голом встановив неймовірний рекорд Юнацької ліги УЄФА

Нападника Юссуфа Мукоко очікує велике майбутнє.

В Юнацькій лізі УЄФА Борусія Д U-19 на виїзді розгромно поступилась своїм одноліткам з Інтера (1:4).

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Єдиний гол німецької команди поклав до свого доробку форвард Юссуфа Мукоко. Варто відзначити, що юному таланту лише 14 років, і він став наймолодшим автором гола в історії турніру, повідомляє Squawka.

Youssoufa Moukoko is the youngest player ever to score in the UEFA Youth League.



14 years, 10 months and 29 days. Wow. ? pic.twitter.com/KSCgtxgq3B — Squawka Football (@Squawka) 23 жовтня 2019 р.

Юний талант перевершив досягнення гравця Ліона Раяна Черкі, який забивав у Юнацькій лізі УЄФА у віці 15 років.

Варто відзначити, що Мукоко феєрить в чемпіонаті Німеччини U-19, у 7-ми матчах він забив 15 голів.

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