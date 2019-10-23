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14-річний талант Борусії Д голом встановив неймовірний рекорд Юнацької ліги УЄФА

22:30 267 Читать на русском
14-річний талант Борусії Д голом встановив неймовірний рекорд Юнацької ліги УЄФА
Юссуфа Мукоко / Фото Борусія Д

Нападника Юссуфа Мукоко очікує велике майбутнє.

В Юнацькій лізі УЄФА Борусія Д U-19 на виїзді розгромно поступилась своїм одноліткам з Інтера (1:4).

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Єдиний гол німецької команди поклав до свого доробку форвард Юссуфа Мукоко. Варто відзначити, що юному таланту лише 14 років, і він став наймолодшим автором гола в історії турніру, повідомляє Squawka.

Юний талант перевершив досягнення гравця Ліона Раяна Черкі, який забивав у Юнацькій лізі УЄФА у віці 15 років.

Варто відзначити, що Мукоко феєрить в чемпіонаті Німеччини U-19, у 7-ми матчах він забив 15 голів.

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Теги
Ліга чемпіонів Рекорди Юнацька ліга УЄФА Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко Юнацька ліга УЄФА 2019/20
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