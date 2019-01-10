toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

14-річний футболіст забив ефектний гол рабоною – ролик підірвав мережу

22:04 255 Читать на русском
14-річний футболіст забив ефектний гол рабоною – ролик підірвав мережу
14-річний футболіст забив божевільний гол рабоною

Юний футболіст російського Чертаново забив елегантний гол у матчі юнацької ліги.

Забитий гол 14-річного форварда зібрав трохи більше 3 млн переглядів за добу на популярній футбольній сторінці в Instagram 433. Головний герой відео – юний футболіст Сергій Пиняєв вже встиг потрапити на радар декількох провідних клубів Європи.

Російський футзаліст забив найбільш безглуздий автогол в історії – це був фінал Олімпіади

Зокрема, гравець встиг побувати у академії Манчестер Юнайтед.

Теги
Красиві голи Росія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
15
хв
Ліон
21:45
Реймс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук