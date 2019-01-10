14-річний футболіст забив ефектний гол рабоною – ролик підірвав мережу

Італія — 21:49 472
-
Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтування
-
Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 20:05 656
-
"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з ІспаніїІспанія — 19:40 2129
-
Борусія Д визнала поразку в боротьбі за зірку БундеслігиНімеччина — 19:05 1310
-
Селезньов офіційно став гравцем МалагиІспанія — 15:36 3099
Всі новини