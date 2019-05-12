13 травня відзначатимуть день пам'яті Валерія Лобановського

У понеділок мине рівно 17 років з дня смерті легендарного Валерія Васильовича Лобановського.

Прихильники київського клубу зберуться для того, щоб знову вшанувати пам'ять найуспішнішого тренера в історії України.

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"Щорічно в цей день на Байкове кладовище в Києві та до пам'ятника на стадіоні Динамо приходять родичі і друзі, футболісти нашого клубу різних поколінь, колеги та однодумці, учні та просто шанувальники таланту видатного метра.

Найближчого понеділка, 13 травня, об 11:00 люди зберуться, щоб вшанувати пам'ять метра на Байковому кладовищі, а о 12:00 біля пам'ятника Валерію Лобановському, який встановлений біля входу на стадіон Динамо, відбудеться мітинг пам'яті великого тренера", – інформує офіційний сайт Динамо.

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Видатний керманич київського Динамо Валерій Васильович Лобановський помер 13 травня 2002 року внаслідок інсульту.