13 квітня відбудуться матчі першого розіграшу BELANOV CUP

У суботу, 13 квітня стартує спільний проект Федерації футболу України та володаря "Золотого м’яча" Ігоря Бєланова – Всеукраїнський дитячий футбольний турнір BELANOV CUP-2019.

У змаганнях візьмуть участь 16 команд футболістів 2010 року народження з Києва, Одеси, Хмельницького, Харкова, Сум, Чернігова, Броварів, Вишгорода, Фастова та Могилева-Подільського.

"Хочу подякувати ФФУ та особисто президенту організації Андрію Павелку за увагу до славних сторінок історії українського футболу. Для мене це надзвичайно важливо, як важлива й будь-яка можливість, що дозволяє ділитися досвідом та надихати на високі досягнення в майбутньому маленьких футболістів. Колись я був таким, як вони, і теж мріяв про найвищі футбольні вершини. І мій успішний приклад свідчить про те, що "Золотий м’яч" – досяжна мрія, головне – працювати над собою, любити футбол і, долаючи всі перешкоди, йти до своєї мети", – зазначив Ігор Бєланов, представляючи новий футбольний проект.

Поєдинки відбуватимуться в Києві на полях НТК ім. В. Баннікова. Відкриття турніру – о 10.00 у конференц-залі Будинку футболу (3-й поверх). Початок змагань – об 11.00.

Початок урочистої церемонії нагородження переможців і учасників турніру – о 16.00.

Представників ЗМІ запрошуються до висвітлення турніру.