toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

11-річного футболіста жорстоко вбили у Дніпрі

12:46 121 Читать на русском
11-річного футболіста жорстоко вбили у Дніпрі

Шокуючий інцидент трапився з гравцем дитячої футбольної школи Енергія.

16 травня у Дніпрі було жорстоко вбито 11-річного Родіона Волкова, повідомляє портал патрульної поліції Дніпропетровської області. Хлопець зник безвісти, а згодом його тіло знайшли зі слідами удушення.

Екс-гравець Шальке, якого вважали мертвим, вижив – його дружина провернула божевільну аферу

Родіон виховувався у дитячій футбольній школі Енергія. За словами тренерів, хлопець був талановитим і подавав великі надії.

За інформацією поліції, підозрюваного у вбивстві вже затримано.

blog_ava
Три футболісти в Динамо Ордеця захворіли на коронавірус
06:00
1090
Теги
Смерті футболістів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
3
год
:
28
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук