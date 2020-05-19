11-річного футболіста жорстоко вбили у Дніпрі

Шокуючий інцидент трапився з гравцем дитячої футбольної школи Енергія.

16 травня у Дніпрі було жорстоко вбито 11-річного Родіона Волкова, повідомляє портал патрульної поліції Дніпропетровської області. Хлопець зник безвісти, а згодом його тіло знайшли зі слідами удушення.

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Родіон виховувався у дитячій футбольній школі Енергія. За словами тренерів, хлопець був талановитим і подавав великі надії.

За інформацією поліції, підозрюваного у вбивстві вже затримано.