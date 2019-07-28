11 футболістів АПЛ були викриті у вживанні допінгу протягом останніх трьох сезонів – усі вони продовжують грати

Футбольна асоціація Англії виправдала 11 футболістів, які протягом останніх трьох сезонів здали позитивні допінг-тести.

Видання Mirror зробило запит у Антидопінгове агентство Великобританії та з'ясувало, що за останні три роки 16 футболістів АПЛ здали позитивні допінг-тести. 8 у минулому сезоні, 6 у сезоні 2018/19 та ще 2 у сезоні 2017/18.

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Проби показали, що гравці використовували амфетамін, морфін, риталін і триамцинолон. При цьому, 11 футболістів не були покарані та продовжують грати.

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Футбольна асоціація Англії заявила, що препарати приймалися в медичних цілях або потрапили в організм "дозволеним способом". У минулому сезоні 5 з 6 гравців уникли покарання через терапевтичні винятки.