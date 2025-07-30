10-й номер Реала офіційно отримав нового власника – клуб підраховує ймовірний прибуток
Форвард Реала Кіліан Мбаппе став володарем заповітної "десятки".
Мбаппе став новою "десяткою" Реала. Мадридський клуб оновив інформацію про номери на новий сезон на своєму офіційному сайті. Попередній номер Мбаппе – дев'ятий – став вакантним, тоді як сам француз отримав бажану "десятку".
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Як інформує Marca, Реал почне продавати футболки Кіліана Мбаппе з номером 10 вже в середу, 30 липня. Офіційний магазин на стадіоні Сантьяго Бернабеу готується до дня високого попиту, оскільки очікується лавина вболівальників, які бажають придбати футболку французького нападника, який тепер носить найкультовіший номер у футболі.
Під дев'ятим номером Мбаппе виграв приз Пічічі і отримав "Золотий бутс". Попереднім власником "десятки" був Лука Модріч.