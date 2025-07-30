Мбаппе став новою "десяткою" Реала. Мадридський клуб оновив інформацію про номери на новий сезон на своєму офіційному сайті. Попередній номер Мбаппе – дев'ятий – став вакантним, тоді як сам француз отримав бажану "десятку".

Мбаппе виграв конкуренцію за десятий номер в Реалі – Модріч "заповів" його іншому гравцеві

Як інформує Marca, Реал почне продавати футболки Кіліана Мбаппе з номером 10 вже в середу, 30 липня. Офіційний магазин на стадіоні Сантьяго Бернабеу готується до дня високого попиту, оскільки очікується лавина вболівальників, які бажають придбати футболку французького нападника, який тепер носить найкультовіший номер у футболі.

Під дев'ятим номером Мбаппе виграв приз Пічічі і отримав "Золотий бутс". Попереднім власником "десятки" був Лука Модріч.