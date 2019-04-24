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Динамо – Шахтар: ультрас киян згадали вбитого в 2009 році активіста

19:55 244 Читать на русском
Динамо – Шахтар: ультрас киян згадали вбитого в 2009 році активіста
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Ультрас київського Динамо перед матчем 25 туру УПЛ проти Шахтаря вивісили банер на честь вбитого активіста Максима Чайки.

 

Фанати київського Динамо згадали вбитого в 2009 році активіста Максима Чайку. Ультрас наголосили на тому, що винуватих у злочині досі не покарали.

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"Максим Чайка – ми пам'ятаємо. 10 років – вбивці не покарані", – написано на банері.

Максим Чайка – колишній одеський студент та активіст руху Січ, який отримав 2 ножові поранення в сутичці з лівим рухом Антифа. Інцидент отримав розголос по всій Україні.

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