Фінальний матч Ліги чемпіонів 2024/25 між Інтером та ПСЖ відбудеться 31 травня у Мюнхені.

Скандальний арбітр матчу Інтер – Барселона близький до призначення на фінал ЛЧ: інші фаворити не зможуть судити матч

Керівництва обох клубів вже намагаються якнайкраще підготувати свої команди до головного матчу ЛЧ в цьому році, тому не збираються шкодувати грошей.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Інтер підготував 10 мільйонів євро преміальних для гравців, якщо вони подолають команду Луїса Енріке в фіналі Ліги чемпіонів. Це майже 400 тисяч євро для кожного футболіста. Також за вихід у фінал боси "нерадзуррі" нагородили гравців трьома мільйонами євро на команду.

Додамо, що у випадку перемоги в ЛЧ керівництву Інтера не доведеться витягувати гроші зі своєї кишені, адже клуб може отримати ідентичну суму від УЄФА. Організація виплатить переможцям турніру 6,5 мільйонів євро і ще 4 мільйони команда отримає за Суперкубок УЄФА.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами