Інтер готовий віддати гравцям усі призові за перемогу в Лізі чемпіонів – футболістів мотивують сумою з сімома нулями
Боси Інтера готові солідно мотивувати команду заради перемоги в фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Фінальний матч Ліги чемпіонів 2024/25 між Інтером та ПСЖ відбудеться 31 травня у Мюнхені.
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Керівництва обох клубів вже намагаються якнайкраще підготувати свої команди до головного матчу ЛЧ в цьому році, тому не збираються шкодувати грошей.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, Інтер підготував 10 мільйонів євро преміальних для гравців, якщо вони подолають команду Луїса Енріке в фіналі Ліги чемпіонів. Це майже 400 тисяч євро для кожного футболіста. Також за вихід у фінал боси "нерадзуррі" нагородили гравців трьома мільйонами євро на команду.
Додамо, що у випадку перемоги в ЛЧ керівництву Інтера не доведеться витягувати гроші зі своєї кишені, адже клуб може отримати ідентичну суму від УЄФА. Організація виплатить переможцям турніру 6,5 мільйонів євро і ще 4 мільйони команда отримає за Суперкубок УЄФА.
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