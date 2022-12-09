Серія А та Бундесліга в цьому році вже не подарують футбол, а от інші чемпіонати відновляться дуже швидко.

Фінал чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня. Гравцям доведеться відразу перемкнутися на клубний футбол без відпочинку та підготовки.

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Найраніше повертається АПЛ. Перші матчі заплановані на Boxing Day – Тоттенхем, Ліверпуль і Арсенал зіграють вже 26 грудня.

28 грудня відновлюється французька Ліга 1. Неймар, Мессі та Мбаппе знадобляться ПСЖ через 10 днів після фіналу Мундіалю-2022.

Ла Ліга зіграє перші матчі 29 грудня, але Реалу (30 грудня) та Барселоні (31 грудня) пощастило – календар подарував грандам додатковий час на підготовку.

Вже після Нового року відновляться Серія А та Бундесліга. Італійська першість повернеться на екрани 4 січня, а німецька – аж 20 січня топ-матчем Баварії та Лейпцига.

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