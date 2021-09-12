100-й гол Салаха в АПЛ і травма Елліота у відеоогляді матчу Лідс – Ліверпуль – 0:3
Ліверпуль розгромив Лідс у 4-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найгостріших моментів поєдинку на Футбол 24.
Салах розпочав погром "павичів", розстрілявши Мельє з лінії воротарського майданчика після пасу Александер-Арнольда. Для єгиптянина це був 100-й гол в АПЛ. Подвоїти перевагу Ліверпулю вдалось вже по перерві зусиллями Фабінью.
Ліверпуль у більшості розгромив Лідс – скаузери піднялись на третю сходинку турнірної таблиці, наздогнавши МЮ та Челсі
А далі був жахливий епізод – жорсткий підкат Стрьойка і травма Елліота, який покинув поле на ношах. Мерсисайдці оговтались від травми одноклубника і помстились за нього голом Мане на останніх хвилинах. Ліверпуль з 10-ма очками піднявся на третю позицію, Лідс лише з двома заліковими балами залишився 17-м.