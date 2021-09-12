Салах розпочав погром "павичів", розстрілявши Мельє з лінії воротарського майданчика після пасу Александер-Арнольда. Для єгиптянина це був 100-й гол в АПЛ. Подвоїти перевагу Ліверпулю вдалось вже по перерві зусиллями Фабінью.

Ліверпуль у більшості розгромив Лідс – скаузери піднялись на третю сходинку турнірної таблиці, наздогнавши МЮ та Челсі

А далі був жахливий епізод – жорсткий підкат Стрьойка і травма Елліота, який покинув поле на ношах. Мерсисайдці оговтались від травми одноклубника і помстились за нього голом Мане на останніх хвилинах. Ліверпуль з 10-ма очками піднявся на третю позицію, Лідс лише з двома заліковими балами залишився 17-м.