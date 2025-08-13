Агент форварда Барселони Роберта Лєвандовскі Піні Захаві заявив, що його клієнт відхилив пропозицію з контрактом у 100 млн євро за сезон.

"Барселона – його місце на землі, де він почувається найбільш комфортно. Крім того, клуби в Саудівській Аравії переповнені гравцями; вони не знають, що з ними робити. Існують обмеження на кількість іноземців, що обмежує їхні можливості. Але Роберт все одно не хотів там грати.

Рік тому йому зробили конкретну пропозицію. Йому запропонували понад 100 мільйонів євро за сезон. За сезон! Але він вважав за краще боротися за Ла Лігу і Лігу чемпіонів. І майже досяг обох цілей", – цитує Fakt Захаві.

Левандовскі грає за "блаугранас" з 2022 року.

