Евертон завершує угоду щодо Джека Гріліша з Манчестер Сіті, повідомляє інсайдер Девід Орнштейн із The Athletic.

Манчестер Сіті може запропонувати 100 мільйонів за зірку Реала – той повинен замінити невдаху, який поїде до Миколенка

Клуб Віталія Миколенка візьме 29-річного англійця в оренду на сезон з опцією викупу за приблизно 50 мільйонів фунтів.

Фабріціо Романо заявив, що всі умови переходу узгоджені й вже незабаром гравець пройде медогляд та приєднається до "ірисок" перед стартом АПЛ.

Нагадаємо, що в Манчестер Сіті Гріліш прийшов у 2021 році за майже 118 млн євро з Астон Вілли. Але під керівництвом Хосепа Гвардіоли скандальний гравець збірної Англії не зміг показувати стабільну гру, тому "містяни" вирішили позбутися його через велику зарплату.

Рома перемогла Евертон – Миколенко травмувався, Довбику показали, як потрібно забивати