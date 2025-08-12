Евертон на офіційному сайті повідомив про підписання Джека Гріліша. 29-річний англієць приєднався до "ірисок" на правах оренди та виступатиме під 18-м номером. В угоді прописана опція викупу за 50 мільйонів фунтів (трохи менше ніж 60 мільйонів євро).

"Щойно я поговорив з менеджером, я зрозумів, що є лише одне місце, куди я хочу поїхати. У соціальних мережах мене засипали повідомленнями вболівальники Евертона, тож є й ця сторона справи, і це ще одна причина, чому я обрав Евертон. Я хочу подякувати вболівальникам за всі повідомлення, які я вже отримав. Дякую за всю любов і підтримку. Сподіваюся, що зможу віддячити вам зараз, і я впевнений, що зроблю це", – наводить перші слова Гріліша прес-служба Евертона.

Нагадаємо, що Джек перейшов у Манчестер Сіті у 2021 році за майже 118 млн євро з Астон Вілли. Але під керівництвом Хосепа Гвардіоли скандальний гравець збірної Англії не зміг показувати стабільну гру, тому "містяни" вирішили позбутися його через велику зарплату.