Антоні після переходу в Бетіс перетворився з посміховиська на одного з найяскравіших гравців другої частини сезону 2024/25.

Гармата бразильця стала для "огірків" переможною у першому матчі півфіналу Ліги конференцій проти Фіорентини (2:1).

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Бетіс зробив непогану заявку на фінал турніру, де, найімовірніше, суперником стане Челсі (лондонці розбили Юргорден 4:1). Втім, це може бути не єдиний єврокубковий трофей Антоні за сезон, інформує SportBible. Він встиг зіграти 4 матчі Ліги Європи за МЮ, тому потенційно претендує на медаль і тут. "Дияволи" на виїзді знищили Атлетік (3:0) і також дуже близькі до фіналу, де зіграють проти переможця пари Тоттенхем – Буде-Глімт.

Якщо Бетіс та МЮ досягнуть підсумкового успіху, то Антоні стане першим футболістом в історії, який виграв два єврокубки за сезон. 25-річний вінгер "ожив" у іспанській команді (6 голів і 4 асисти у 19 матчах), нагадавши, за що свого часу манкуніанці заплатили Аяксу 95+5 млн євро.

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